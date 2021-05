Scuole aperte d’estate, i progetti devono essere presentati a breve. Ma ancora molte perplessità (Di lunedì 10 maggio 2021) La scuola d’estate continua a lasciare perplessi in molti, specialmente i docenti, ma anche i presidi che, pur riconoscendone il valore, prevedono che l’organizzazione di tali progetti possa portare via molte energie alle Scuole. Eppure non c’è molto tempo: fra dieci giorni la scadenza di presentazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021) La scuolacontinua a lasciare perplessi in molti, specialmente i docenti, ma anche i presidi che, pur riconoscendone il valore, prevedono che l’organizzazione di talipossa portare viaenergie alle. Eppure non c’è molto tempo: fra dieci giorni la scadenza di presentazione. L'articolo .

