Salernitana in A, Castori: "La svolta? Le modifiche fatte dopo le tre sconfitte consecutive"

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport della promozione in Serie A, ottenuta 22 stagioni dopo l'ultima annata nella massima serie: "Ho messo la maglia celebrativa solo quando eravamo sicuri che fosse finita, non si può mai sapere. Dedico la promozione a tutto l'ambiente, dalla società alla squadra, al mio staff, e alla città di Salerno con tutta la provincia che è grandissima. La Serie A è una cosa grande non solo a livello calcistico ma anche a livello sociale, soprattutto in un contesto come Salerno. Lotito mi ha chiamato per farmi i complimenti. Se mi chiedono di rimanere certo che rimango, il mio obiettivo era ritornare in Serie A visto che mi è piaciuta quando ero a Carpi. Stavolta però ci voglio rimanere. È la decima promozione. Quando ho capito che potevamo farcela? Alla fine del ..."

