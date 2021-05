Quello che dobbiamo imparare dal razzo cinese fuori controllo (Di lunedì 10 maggio 2021) Che cosa rivela il clamore, ingiustificato, del frammento del Lunga Marcia 5b caduto ieri nell’Oceano Indiano. E chi avrebbe pagato in caso di danni a persone o cose (foto: IPA)Dopo essere rientrato nell’atmosfera quando in Italia erano le 4:15 di ieri, 9 maggio, quel che rimaneva del razzo Lunga Marcia 5b cinese è caduto nell’Oceano Indiano, a nord delle Maldive, senza causare alcun danno. Con il senno di poi, sarebbero da approfondire diversi aspetti di quanto accaduto: era davvero un’emergenza? Se no, perché tanto clamore? E soprattutto, nel caso in cui eventi simili causassero danni in futuro, chi dovrebbe risarcirli e chi comminare sanzioni? Non solo è infatti certo che le attività spaziali andranno intensificandosi, ma la Cina userà i Lunga Marcia 5b per concludere, entro la fine del 2022, la sua nuova stazione orbitante, la Tiangong, il cui ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Che cosa rivela il clamore, ingiustificato, del frammento del Lunga Marcia 5b caduto ieri nell’Oceano Indiano. E chi avrebbe pagato in caso di danni a persone o cose (foto: IPA)Dopo essere rientrato nell’atmosfera quando in Italia erano le 4:15 di ieri, 9 maggio, quel che rimaneva delLunga Marcia 5bè caduto nell’Oceano Indiano, a nord delle Maldive, senza causare alcun danno. Con il senno di poi, sarebbero da approfondire diversi aspetti di quanto accaduto: era davvero un’emergenza? Se no, perché tanto clamore? E soprattutto, nel caso in cui eventi simili causassero danni in futuro, chi dovrebbe risarcirli e chi comminare sanzioni? Non solo è infatti certo che le attività spaziali andranno intensificandosi, ma la Cina userà i Lunga Marcia 5b per concludere, entro la fine del 2022, la sua nuova stazione orbitante, la Tiangong, il cui ...

