PORDENONE – COSENZA “LIVE” DAL TEGHIL: #FORZARAMARRI! (Di lunedì 10 maggio 2021) PORDENONE – COSENZA 2-0 GOL: 33? st Buti?, 49? Vogliacco. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino (42? st Scavone), Calò (14? st Pasa), Misuraca (42? st Barison); Zammarini; Ciurria, Musiolik (30? st Buti?). A disp.: Bindi, Berra, Stefani, Biondi, Finotto, Mallamo, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Ingrosso, Legittimo (38? st Mbakogu); Sueva (9? st Trotta), Sciaudone, Kone (38? st Corsi), Crecco; Tremolada (28? st Sacko); Carretta, Gliozzi. A disp.: Matosevic, Saracco, Idda, Bouah, Schiavi, Vera, Antzoulas, Petrucci. All. Occhiuzzi.ARBITRO: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Valeriani di Ravenna e Lo Cicero di Brescia. Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo.NOTE: al 40? st espulso Tiritiello. Ammoniti Musiolik, Tiritiello, Domizzi, Misuraca e ... Leggi su udine20 (Di lunedì 10 maggio 2021)2-0 GOL: 33? st Buti?, 49? Vogliacco.(4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino (42? st Scavone), Calò (14? st Pasa), Misuraca (42? st Barison); Zammarini; Ciurria, Musiolik (30? st Buti?). A disp.: Bindi, Berra, Stefani, Biondi, Finotto, Mallamo, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.(3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Ingrosso, Legittimo (38? st Mbakogu); Sueva (9? st Trotta), Sciaudone, Kone (38? st Corsi), Crecco; Tremolada (28? st Sacko); Carretta, Gliozzi. A disp.: Matosevic, Saracco, Idda, Bouah, Schiavi, Vera, Antzoulas, Petrucci. All. Occhiuzzi.ARBITRO: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Valeriani di Ravenna e Lo Cicero di Brescia. Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo.NOTE: al 40? st espulso Tiritiello. Ammoniti Musiolik, Tiritiello, Domizzi, Misuraca e ...

Advertising

IlFriuli : Il @PordenoneCalcio conquista la salvezza! Al Teghil, i ramarri fermano sul 2-0 il Cosenza e si garantiscono un'alt… - FootballtipsNG : Serie B, Pordenone vs Cosenza, RESULT: 2 - 0 - Ghanabettips : Serie B, Pordenone vs Cosenza, RESULT: 2 - 0 - jackpotKE : Serie B, Pordenone vs Cosenza, RESULT: 2 - 0 - MySASoccerTips : Serie B, Pordenone vs Cosenza, RESULT: 2 - 0 -