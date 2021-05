Meghan Markle è tornata in campo come attivista con il principe Harry per il concerto Vax Live. Per la prima volta dopo l'intervista a Oprah Winfrey. (Di lunedì 10 maggio 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Meghan Markle è tornata in campo come attivista con il principe Harry per il concerto Vax Live organizzato da Global Citizen per la distribuzione del vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo, senza disparità. L’ex attrice, molto incinta con pancione bello in vista (dovrebbe partorire il prossimo mese una bambina), ha lanciato il suo messaggio attraverso un video registrato nel parco della villa di Montecito, a Los ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 maggio 2021) I royal look del 2021 guarda le fotoincon ilper ilVaxorganizzato da Global Citizen per la distribuzione del vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo, senza disparità. L’ex attrice, molto incinta con pancione bello in vista (dovrebbe partorire il prossimo mese una bambina), ha lanciato il suo messaggio attraverso un video registrato nel parco della villa di Montecito, a Los ...

