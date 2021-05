Mascherine all’aperto, Pregliasco a iNews24: “Tra un mese, via obbligo con 30 milioni di vaccinati” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Con le riaperture assisteremo a un aumento dei contagi ma a nostro favore avremo la quantità dei vaccinati, se verranno effettuati con velocità”. Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università di Milano, commenta l’ipotesi del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, di poter tornare gradualmente verso la normalità, una volta che metà della popolazione italiana sarà vaccinata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) “Con le riaperture assisteremo a un aumento dei contagi ma a nostro favore avremo la quantità dei, se verranno effettuati con velocità”. Fabrizio, virologo e docente dell’Università di Milano, commenta l’ipotesi del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, di poter tornare gradualmente verso la normalità, una volta che metà della popolazione italiana sarà vaccinata L'articolo proviene da Inews.it.

