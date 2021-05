LegaPro | ufficiale lo slittamento dei playoff

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica del Comunicaton. 161/L del 12.04.2021, le date Play Off aggiornate come di seguito riportate: FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021 2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 anziché 12 maggio 2021 FASE PLAY OFF NAZIONALE 1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 23 MAGGIO 2021 anziché 16 maggio 2021 1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021 anziché 20 maggio 2021 2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 30 MAGGIO 2021 anziché 24 maggio 2021 2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 02 GIUGNO 2021 anziché 28 maggio 2021 FINAL FOUR Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 06 GIUGNO 2021 anziché 01 giugno 2021 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dopo l'accusa di stupro di gruppo che pende sopra cinque suoi calciatori la Virtus Verona, formazione di Borgo Venezia che milita in serie C, ha diramato una nota. "In merito a quanto riportato dagli organi di stampa in queste ore, la Società Virtusvecomp Verona intende volontariamente limitarsi a sottolineare come trattasi di una vicenda di natura ...Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 161/L del 12.04.2021, le date Play Off aggiornate come di seguito ...Triestina - Virtus Verona sarà recuperata sabato 15 maggio 2021 alle 17:30. Di conseguenza slittano automaticamente tutti i playoff di Lega Pro. La notizia ufficiale è giunta al termine del Consiglio ...