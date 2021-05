Isola Dei Famosi 2021 non decolla: Mediaset prende una decisione drastica (Di lunedì 10 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola Dei Famosi 2021 continua a non decollare: Mediaset corre ai ripari. Ecco che cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. L’Isola Dei Famosi 2021 continua a non decollare e per questo motivo Mediaset starebbe pensando ad un ulteriore cambio non solo di palinsesto, come già accaduto, ma anche ad una riduzione delle puntate, facendo finire Leggi su youmovies (Di lunedì 10 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deicontinua a nonre:corre ai ripari. Ecco che cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. L’Deicontinua a nonre e per questo motivostarebbe pensando ad un ulteriore cambio non solo di palinsesto, come già accaduto, ma anche ad una riduzione delle puntate, facendo finire

Advertising

MediasetTgcom24 : E' allarme sull''Isola dei Famosi': i naufraghi dimagriscono a vista d'occhio #Isoladeifamosi… - IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - blogtivvu : Isola dei Famosi, influencer preoccupata per Awed: “Troppo magro!”, interviene anche Riccardo Dose… - Carlitos7115 : RT @AzzurraBarbuto: Vogliono rendere Lampedusa isola Covid-free per favorire il turismo, unica attività di cui vive l’isola. Intanto la fan… -