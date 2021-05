Enrico Letta: "Comprerò il libro di Giorgia Meloni. Sono sincero, perché voglio e mi interessa leggerlo" (Di lunedì 10 maggio 2021) “Comprerò il libro di Giorgia Meloni. Sono sincero, perché voglio e mi interessa leggerlo”. Lo dice Enrico Letta, ai microfoni di ‘Forrest’, su Rai Radio1, rispondendo a una domanda sulle polemiche innescate dalla scelta di una libraia romana di non vendere il volume della leader di FdI, sulla quale si è aperto un dibattito anche coinvolgendo una parte di dem. Nel corso dell’intervista, il segretario dem ha aggiunto: “Sul Copasir ha ragione la Meloni. Per legge va presieduto dalla minoranza. Siccome l’unica minoranza oggi è quella di Fdi, è giusto a Fdi tocchi la presidenza del Copasir. Per quanto la legge non sia scritta benissimo sul principio non ho dubbi”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) “ildie mi”. Lo dice, ai microfoni di ‘Forrest’, su Rai Radio1, rispondendo a una domanda sulle polemiche innescate dalla scelta di una libraia romana di non vendere il volume della leader di FdI, sulla quale si è aperto un dibattito anche coinvolgendo una parte di dem. Nel corso dell’intervista, il segretario dem ha aggiunto: “Sul Copasir ha ragione la. Per legge va presieduto dalla minoranza. Siccome l’unica minoranza oggi è quella di Fdi, è giusto a Fdi tocchi la presidenza del Copasir. Per quanto la legge non sia scritta benissimo sul principio non ho dubbi”.

