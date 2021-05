“È stata una sorpresa” La festa e poi la vip | emozionatissima | svela il sesso del suo primo figlio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) Diventare mamma è una gioia indescrivibile. Ma quando la gravidanza arriva dopo anni in cui si è sofferto per problemi di infertilità allora la felicità è ancora maggiore. Tempo fa la modella e influencer si era sfogata così con un post: “lo dico per tutte le donne che come me non sono madri: perché magari non vogliono avere figli e non deve interessarvi sapere il motivo, magari non tutte hanno i vostri stessi obbiettivi di vita. Perché semplicemente non si sentono pronte o non è il momento giusto e saranno cavoli loro decidere quando senza render conto a nessuno; perché magari una coppia lo desidera ma non arriva e ogni mese si ritrova a piangere, a chiedersi cosa c’è di sbagliato, senza capire il perché”. Parole piene di sofferenza, evidentemente. Ma ai primi di aprile scorso ecco arrivare la dolcissima notizia. E adesso per la vip è arrivato il momento dire il ...