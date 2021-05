Di Gregorio (PD): “Bene Puglia in zona gialla, ora responsabilità da tutti” (Di lunedì 10 maggio 2021) Da oggi la Puglia torna in fascia gialla. Finalmente i numeri del contagio rallentano e si alleggerisce la pressione sugli ospedali. I sacrifici delle scorse settimane hanno sortito l’effetto desiderato. Bene le riaperture, soprattutto per le classi sociali e le categorie economiche più colpite dalle restrizioni.Ora, però, non dobbiamo vanificare quanto di buono è stato fatto nei giorni scorsi. Accogliere la zona gialla come un cessato allarme e un liberi tutti non è corretto. Nonostante gli indici in calo, infatti, il virus circola ancora in maniera consistente e il pericolo di nuove varianti incombe su tutti. Occorre, quindi, riprendere le attività con la massima cautela e con grande senso di responsabilità.Sono sicuro che i pugliesi non ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 10 maggio 2021) Da oggi latorna in fascia. Finalmente i numeri del contagio rallentano e si alleggerisce la pressione sugli ospedali. I sacrifici delle scorse settimane hanno sortito l’effetto desiderato.le riaperture, soprattutto per le classi sociali e le categorie economiche più colpite dalle restrizioni.Ora, però, non dobbiamo vanificare quanto di buono è stato fatto nei giorni scorsi. Accogliere lacome un cessato allarme e un liberinon è corretto. Nonostante gli indici in calo, infatti, il virus circola ancora in maniera consistente e il pericolo di nuove varianti incombe su. Occorre, quindi, riprendere le attività con la massima cautela e con grande senso di.Sono sicuro che i pugliesi non ...

