Compagnie aeree britanniche in calo su delusione per green list viaggi (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Le Compagnie aeree britanniche stanno perdendo terreno in Borsa dopo la pubblicazione – da parte del governo inglese – della lista verde dei Paesi verso i quali si può viaggiare senza dover sottostare alla quarantena al ritorno (anche se è comunque necessario un test PCR negativo per evitarla). Gli operatori del comparto viaggi stanno descrivendo le scelte del governo di Boris Johnson come troppo poco coraggiose per spingere il rilancio del settore turistico. Affonda IAG, la holding che controlla British Airways e Iberia, con i prezzi allineati a 208,9 per una discesa del 2,01%. In caduta libera easyJet, che si attesta a 1.063, con un calo del 2,92%. Sottotono Ryanair Holdings, che passa di mano con un calo dell’1,17%. Impattata anche la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Lestanno perdendo terreno in Borsa dopo la pubblicazione – da parte del governo inglese – dellaa verde dei Paesi verso i quali si puòare senza dover sottostare alla quarantena al ritorno (anche se è comunque necessario un test PCR negativo per evitarla). Gli operatori del compartostanno descrivendo le scelte del governo di Boris Johnson come troppo poco coraggiose per spingere il rilancio del settore turistico. Affonda IAG, la holding che controlla British Airways e Iberia, con i prezzi allineati a 208,9 per una discesa del 2,01%. In caduta libera easyJet, che si attesta a 1.063, con undel 2,92%. Sottotono Ryanair Holdings, che passa di mano con undell’1,17%. Impattata anche la ...

