Come dimezzare i tempi della giustizia in cinque minuti (Di lunedì 10 maggio 2021) Il governo e il parlamento avviano oggi il lavoro per la riforma della giustizia, il cui obiettivo, nella giustizia penale, è di ridurre la durata dei processi almeno del venti per cento. La base di partenza sono le linee contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, forse ancora un po’ vaghe, un po’ complesse, e il lavoro servirà per precisarle. Però forse un modo rapido, drastico ed efficace per dimezzare i tempi dei processi ci sarebbe: rivedere la possibilità di accesso al giudizio di secondo grado, cioè di appello. Oggi funziona così: sia la procura sia l’imputato possono ricorrere in appello. Se ricorre l’imputato, la condanna non potrà essere più pesante di quella ricevuta in primo grado. Se ricorre la procura, invece sì. Il più delle volte ricorrono entrambi, praticamente un ricorso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Il governo e il parlamento avviano oggi il lavoro per la riforma, il cui obiettivo, nellapenale, è di ridurre la durata dei processi almeno del venti per cento. La base di partenza sono le linee contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, forse ancora un po’ vaghe, un po’ complesse, e il lavoro servirà per precisarle. Però forse un modo rapido, drastico ed efficace perdei processi ci sarebbe: rivedere la possibilità di accesso al giudizio di secondo grado, cioè di appello. Oggi funziona così: sia la procura sia l’imputato possono ricorrere in appello. Se ricorre l’imputato, la condanna non potrà essere più pesante di quella ricevuta in primo grado. Se ricorre la procura, invece sì. Il più delle volte ricorrono entrambi, praticamente un ricorso ...

Advertising

wild_click : Interessante spunto di riflessione su @HuffPostItalia da parte del suo direttore @mattiafeltri : - FabioPatarnello : RT @HuffPostItalia: Come dimezzare i tempi della giustizia in cinque minuti - HuffPostItalia : Come dimezzare i tempi della giustizia in cinque minuti - Enzam1992 : RT @iosonoestanca: #prelemi Come dimezzare il fandom: - MeryDolcezza : RT @iosonoestanca: #prelemi Come dimezzare il fandom: -

Ultime Notizie dalla rete : Come dimezzare 'La legge sul CO2 non salverà i ghiacciai in Svizzera' Nel quadro dell'Accordo di Parigi sul clima, la Confederazione si è impegnata a dimezzare le sue ... In un Paese alpino come la Svizzera, il cambiamento climatico sta già avendo effetti tangibili, come ...

Michelin, ecco gli pneumatici "CO2 Neutral" - FormulaPassion.it ... negli ultimi 15 anni, è riuscita a dimezzare le proprie emissioni e che vede oggi negli impianti ... L'affermazione trova riscontro nel test di frenata su bagnato , attualmente utilizzato come ...

Minelli: dimezzare dosi AstraZeneca per ridurre rischio di trombosi triestecafe.it Come dimezzare i tempi della giustizia in cinque minuti Il governo e il parlamento avviano oggi il lavoro per la riforma della giustizia, il cui obiettivo, nella giustizia penale, è di ridurre la durata dei processi almeno del venti per cento. La base di p ...

Sanità senza Recovery. Dimezzati i fondi per la rete territoriale Chi nei mesi passati aveva pensato che la pandemia e, eufemizzando, le difficoltà incontrate dal Sistema sanitario nell’affrontarla avrebbero portato a un cambio di paradigma per il futuro, a pensare ...

Nel quadro dell'Accordo di Parigi sul clima, la Confederazione si è impegnata ale sue ... In un Paese alpinola Svizzera, il cambiamento climatico sta già avendo effetti tangibili,...... negli ultimi 15 anni, è riuscita ale proprie emissioni e che vede oggi negli impianti ... L'affermazione trova riscontro nel test di frenata su bagnato , attualmente utilizzato...Il governo e il parlamento avviano oggi il lavoro per la riforma della giustizia, il cui obiettivo, nella giustizia penale, è di ridurre la durata dei processi almeno del venti per cento. La base di p ...Chi nei mesi passati aveva pensato che la pandemia e, eufemizzando, le difficoltà incontrate dal Sistema sanitario nell’affrontarla avrebbero portato a un cambio di paradigma per il futuro, a pensare ...