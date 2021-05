Advertising

fisco24_info : Biontech: oltre 2 miliardi di ricavi nel primo trimestre: Effetto vaccini, nel 2020 erano 27,7 milioni. Utile 1,12… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Biontech: oltre 2 miliardi di ricavi nel primo trimestre: (ANSA) - MILANO, 10 MAG - Biontech ha ch… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: La rassegna stampa estera con @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet --> - radio3mondo : L'approvazione della Cina del vaccino mRNA è in'fase finale' e sarebbe efficace contro oltre 30 varianti tra cui qu… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Tutto corretto, è soft power e alleanze. Ma l'India è licenziataria AstraZeneca e non risulta abbia chiesto sinora licenze a… -

Ultime Notizie dalla rete : Biontech oltre

Agenzia ANSA

ha chiuso il primo trimestre con 2,08 miliardi di euro di ricavi per effetto della vendita dei vaccini sviluppati con Pfizer. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che nel primo ......8 miliardi di dosi nel 2021 e anche contratti per il 2022 e. "Ad oggi, non ci sono prove che sia necessario un adattamento dell'attuale vaccino Covid - 19 dicontro le varianti ...L'Agenzia europea per i medicinali ha notato alcune reazioni sul volto di persone che avevano ricevuto il siero: ecco quali ...Biontech ha chiuso il primo trimestre con 2,08 miliardi di euro di ricavi per effetto della vendita dei vaccini sviluppati con Pfizer. (ANSA) ...