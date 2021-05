Automobilista eroe | dopo un incidente si lancia dal ponte per salvare una bimba di 2 anni

(Di lunedì 10 maggio 2021) Unadi 2è stata sbalzata in acquaun gravestradale che ha lasciato il veicolo sul quale viaggiava in bilico sul. Un padre si èto in acqua per salvarla e ora è considerato unSi èto da unalto almeno otto metri immergendosi nelle acque L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Automobilista eroe

NewNotizie

Un padre si è lanciato in acqua per salvarla e ora è considerato unSi è lanciato da un ponte alto almeno otto metri immergendosi nelle acque gelide per salvare un bambino di 2 anni precipitato ...Non prefigurava certo la sua fine brutale, non avendo mai voluto diventare un, ma neppure si ... alcuni pentitisi nel volgere di breve tempo, e che dà a Pietro Nava, unper caso di ...