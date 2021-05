Attacco ransomware mette in ginocchio la più grande rete di oleodotti USAHDblog it

Advertising

04_remo : RT @trends_cyber: Un attacco #ransomware causa la chiusura del più grande gasdotto degli Stati Uniti #CyberSecurity #Cyberattacks #infrastr… - gigibeltrame : Attacco ransomware ad uno dei più grandi gasdotti degli USA: operazioni sospese #digilosofia… - CyberSecHub0 : RT @trends_cyber: Un attacco #ransomware causa la chiusura del più grande gasdotto degli Stati Uniti #CyberSecurity #Cyberattacks #infrastr… - trends_cyber : Un attacco #ransomware causa la chiusura del più grande gasdotto degli Stati Uniti #CyberSecurity #Cyberattacks… - Activnews24 : L'approvvigionamento di carburante verso la costa est degli Stati Uniti è gravemente interrotto da venerdì, dopo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco ransomware

La mappa dell'impianto di erogazione e trasporto di Colonial Pipeline La causa è stata identificata in unad opera di DarkSide , un gruppo che offre '- as - a - service' ...L'impianto è stato 'infettato' da un, un software malevolo che blocca il funzionamento ...della compagnia stiano lavorando da remoto è uno dei fattori che hanno facilitato l'. Leggi ...Colonial Pipeline è stata messa in ginocchio da un attacco ransomware sul finire della settimana scorsa, gli effetti negativi proseguono e la vicenda potrebbe avere una ricaduta sui prezzi del petroli ...Dopo il cyberattacco che ha colpito la società Colonial Pipeline, i prezzi del petrolio sono in rialzo. Biden dichiara lo stato di emergenza.