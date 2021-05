Uomini e Donne, un (discusso) ex cavaliere reciterà in Gomorra 5 (Di domenica 9 maggio 2021) Un discusso ex cavaliere di Uomini e Donne è entrato a far parte del cast della prossima stagione di Gomorra. Stiamo parlando di Michele Dentice, che nel dating show di Canale 5 si era fatto notare per il suo rapporto con Roberta Di Padua. Dopo una serie di frequentazioni non andate a buon fine, tra le quali rientra quella con l’attuale compagna di Riccardo Guarnieri, Michele aveva deciso di abbandonare il programma senza essere riuscito a trovare la sua anima gemella. In un’intervista a Uomini e Donne magazine, il personal trainer aveva spiegato i motivi che lo avevano portato a lasciare la trasmissione tra le lacrime. Dentice, però, sembra aver incontrato una nuova occasione per mostrarsi al pubblico. Questa volta non si tratta di una trasmissione televisiva, ma di ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 9 maggio 2021) Unexdiè entrato a far parte del cast della prossima stagione di. Stiamo parlando di Michele Dentice, che nel dating show di Canale 5 si era fatto notare per il suo rapporto con Roberta Di Padua. Dopo una serie di frequentazioni non andate a buon fine, tra le quali rientra quella con l’attuale compagna di Riccardo Guarnieri, Michele aveva deciso di abbandonare il programma senza essere riuscito a trovare la sua anima gemella. In un’intervista amagazine, il personal trainer aveva spiegato i motivi che lo avevano portato a lasciare la trasmissione tra le lacrime. Dentice, però, sembra aver incontrato una nuova occasione per mostrarsi al pubblico. Questa volta non si tratta di una trasmissione televisiva, ma di ...

