Un fratello alle Iene, un gruppo musicale, ora esce il suo primo libro giallo (Di domenica 9 maggio 2021) Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno, anzi, è sempre il momento giusto. È questa la filosofia di Marco Schembri, classe 1979, nato ad Agrigento, trasferitosi a Bergamo sedici anni fa dove vive con la sua famiglia. Bancario di professione, Marco aveva da tempo un desiderio nel cassetto: scrivere un romanzo giallo. Il fatto che non ne avesse mai scritto uno prima non ha mai fermato né la sua fantasia, né la sua determinazione. È così che è nato “Dieci giorni”, edito da Nuovo Mondo e distribuito da Messaggerie Libri. Il romanzo, che vede la prefazione di Silvio Schembri, giornalista e inviato de Le Iene, sarà disponibile in tutte le librerie a partire da giovedì 13 maggio. Seppur ormai bergamasco a tutti gli effetti, l’autore rimane profondamente legato alla terra d’origine, la Sicilia. Proprio qui, tra la Valle dei Templi e la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno, anzi, è sempre il momento giusto. È questa la filosofia di Marco Schembri, classe 1979, nato ad Agrigento, trasferitosi a Bergamo sedici anni fa dove vive con la sua famiglia. Bancario di professione, Marco aveva da tempo un desiderio nel cassetto: scrivere un romanzo. Il fatto che non ne avesse mai scritto uno prima non ha mai fermato né la sua fantasia, né la sua determinazione. È così che è nato “Dieci giorni”, edito da Nuovo Mondo e distribuito da Messaggerie Libri. Il romanzo, che vede la prefazione di Silvio Schembri, giornalista e inviato de Le, sarà disponibile in tutte le librerie a partire da giovedì 13 maggio. Seppur ormai bergamasco a tutti gli effetti, l’autore rimane profondamente legato alla terra d’origine, la Sicilia. Proprio qui, tra la Vdei Templi e la ...

Advertising

ago_rosy : RT @LaEffe5: ????'Tuo fratello è un traditore, voleva inoltre che tu morissi!' Non credo alle mie orecchie. Questo comporterà un contrattacco… - LaEffe5 : ????'Tuo fratello è un traditore, voleva inoltre che tu morissi!' Non credo alle mie orecchie. Questo comporterà un c… - soylidah : Noise complain come io con mio fratello quando gioca a Cod alle 2 di notte - wordsandmore1 : ? Il 10 maggio 2021 alle ore 18.00, - yoongimybubu : Non mio fratello che si sta lamentando del fatto che sto cenando adesso. Ma a parte che so tornata a casa alle die… -