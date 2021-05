Traffico Roma del 09-05-2021 ore 12:30 (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno belli trovati all’ascolto in redazione Marina riccomi code a tratti sul raccordo anulare per Traffico ma anche a causa di un incidente lungo la carreggiata interna tra la russa e via Ardeatina fine anche in esterna tra via Prenestina e del Bivio per la 24 ed ancora tra Castel Giubileo e la Cassia bis tu quest’ultima poi Traffico intenso e rallentamenti da accordo fino a Castel de’ ceveri in direzione Formello Traffico incolonnato anche su via Salaria tra Saxa Rubra e prima porta sempre in uscita dalla città a sud della capitale e spostamenti se litorale chiude su via Cristoforo Colombo tra bithyniae Casal Palocco verso Ostia incolonnamenti anche sulla via Pontina a partire dal raccordo anulare a via di Pratica in direzione Latina in centro segnalato dalla polizia locale un incidente in via ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno belli trovati all’ascolto in redazione Marina riccomi code a tratti sul raccordo anulare perma anche a causa di un incidente lungo la carreggiata interna tra la russa e via Ardeatina fine anche in esterna tra via Prenestina e del Bivio per la 24 ed ancora tra Castel Giubileo e la Cassia bis tu quest’ultima poiintenso e rallentamenti da accordo fino a Castel de’ ceveri in direzione Formelloincolonnato anche su via Salaria tra Saxa Rubra e prima porta sempre in uscita dalla città a sud della capitale e spostamenti se litorale chiude su via Cristoforo Colombo tra bithyniae Casal Palocco verso Ostia incolonnamenti anche sulla via Pontina a partire dal raccordo anulare a via di Pratica in direzione Latina in centro segnalato dalla polizia locale un incidente in via ...

