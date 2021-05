Tra Gattuso e la squadra c’è un legame forte, i calciatori vorrebbero la sua conferma (Di domenica 9 maggio 2021) Gattuso, che legame con i suoi calciatori Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che dopo la vittoria contro lo Spezia si sofferma su … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 9 maggio 2021), checon i suoiCome riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che dopo la vittoria contro lo Spezia si sofferma su … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO LA SQUADRA E' CON LUI, PRONTI A FARE UNA RICHIESTA ALAL SOCIETA'. ECCO COSA VOGLIONO FARE, I DETT… - RomanoMister : @ADeLaurentiis Io spero che Gattuso non resti, perché non ha ancora esperienza, come per la formula 1 la differenz… - infoitsport : Napoli, nessun dietrofront di De Laurentiis: tra qualche giorno si libererà di Gattuso - Rafh4 : @ADeLaurentiis non mi esprimo su Gattuso ma si potrebbe evitare Spalletti? Al Leeds ci sta uno che sta dando spetta… - CosaInTendenza : Alle 18:30 Gattuso è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 8 Tweet tra i più popolari per l'ha… -