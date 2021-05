Scia di luci in fila indiana nei cieli di Ancona, niente ufo: sono gli 'Starlink' di Elon Musk (Di domenica 9 maggio 2021) Un vero e proprio spettacolo quello ammirato nella notte di venerdì da tanti anconetani. Occhi all'insù per osservare i tantissimi puntini luminosi che si muovevano, come fossero stelle in movimento, ... Leggi su anconatoday (Di domenica 9 maggio 2021) Un vero e proprio spettacolo quello ammirato nella notte di venerdì da tanti anconetani. Occhi all'insù per osservare i tantissimi puntini luminosi che si muovevano, come fossero stelle in movimento, ...

Advertising

infoitscienza : Una lunga scia di luci bianche nel cielo del Varesotto? Sono i satelliti di Elon Musk - codeghino10 : Scia di luci in fila indiana nei cieli di Ancona, niente ufo: sono gli 'Starlink' di Elon Musk - AnconaToday… - infoitinterno : Scia di luci nel cielo del casertano: sono i satelliti di Elon Musk | FOTO - Cesare6677 : Lanciano migliaia di satelliti in orbita con la scusa di internet. In realtà stanno inquinando anche lo spazio e no… - infoitscienza : Scia di luci in fila indiana nei cieli di Ancona, niente ufo: sono gli 'Starlink' di Elon Musk -