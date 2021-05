Perin 200 presenze in A con il Genoa: primo tra i portieri del Grifone (Di domenica 9 maggio 2021) Mattia Perin taglia il traguardo delle 200 presenze in Serie A con la maglia del Genoa: nessuno come lui nella storia del club Mattia Perin entra sempre di più nella storia del Genoa. Il portiere taglia contro il Sassuolo il nastro delle 200 presenze in Serie A tra i pali dei rossoblu nella stessa partita in cui Consigli raggiunge le 400 gare in A. Perin diventa così primatista nella storia del Genoa nell’era dei tre punti: un riconoscimento per una carriera già importante ma ancora lunga. 200 – Presenza numero 200 con il Genoa in Serie A per Mattia Perin, che diventa il primo giocatore del Grifone a raggiungere questo obiettivo nell’era dei tre punti a vittoria. Primatista.#SerieATIM ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Mattiataglia il traguardo delle 200in Serie A con la maglia del: nessuno come lui nella storia del club Mattiaentra sempre di più nella storia del. Il portiere taglia contro il Sassuolo il nastro delle 200in Serie A tra i pali dei rossoblu nella stessa partita in cui Consigli raggiunge le 400 gare in A.diventa così primatista nella storia delnell’era dei tre punti: un riconoscimento per una carriera già importante ma ancora lunga. 200 – Presenza numero 200 con ilin Serie A per Mattia, che diventa ilgiocatore dela raggiungere questo obiettivo nell’era dei tre punti a vittoria. Primatista.#SerieATIM ...

