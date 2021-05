Pagelle Juventus-Milan 0-3: Tomori-Kjaer perfetti, Diaz e Rebic magici (Di domenica 9 maggio 2021) Le Pagelle di Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A svoltosi all'Allianz Stadium. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 maggio 2021) Ledi, posticipo della 35^ giornata di Serie A svoltosi all'Allianz Stadium. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

Advertising

romeoagresti : RT @GoalItalia: Le pagelle di #JuveMilan: [@romeoagresti] ?? Brahim Diaz illumina la scena ? Ronaldo non la prende mai ?? Morata in costa… - GoalItalia : Le pagelle di #JuveMilan: [@romeoagresti] ?? Brahim Diaz illumina la scena ? Ronaldo non la prende mai ?? Morata… - MilanLiveIT : SUBITO LE PAGELLE ?? #JuveMilan - CalcioWeb : #JuveMilan, colpo #ChampionsLeague dei rossoneri - Fantacalcio : #JuveMilan 0-3: cronaca, tabellino e (a breve) voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio ? -