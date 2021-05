Nintendo Switch | Minecraft il più venduto in Europa nella classifica eShop di aprile – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 9 maggio 2021)risulta ancora essere il gioco piùin digitale suindell’di2021..risulta essere ancora il gioco piùinsuad2021, per quanto riguarda il mercato digitale attraverso l’della, in base allamensile. Il gioco Mojang è costantemente presente nelle classifiche di vendita, ma ultimamente ha ricevuto una ulteriore spinta inche l’ha portato di nuovo in vetta alla...

non è assolutamente carente di IP e di idee. Nel corso degli anni prodotti come LABO ad ... Non si parla ovviamente di sola potenza tecnica (resta una console meno potete delle altre) ma ...Saber Interactive ha già svolto un ottimo lavoro sul porting di The Witcher 3: Wild Hunt su, e ricevere un aiuto simile sicuramente velocizzerà i lavori e permetterà allo studio di ...La demo di World's End Club è disponibile su Nintendo Switch in attesa dell'uscita ufficiale del gioco in programma a fine maggio ...Le prossime acquisizioni di Nintendo saranno incentrate non sui videogiochi ma su un settore decisamente diverso: ecco i dettagli.