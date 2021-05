Matteo Berrettini è già numero 8 nella classifica ATP Race. E se vince il Masters 1000 Madrid… (Di domenica 9 maggio 2021) Evoluzioni assai positive, quelle della classifica di Matteo Berrettini in conseguenza della finale al Masters 1000 di Madrid. Il romano, infatti, nella classifica basata sulle 52 settimane (al netto di tutte le variabili legate al progressivo sbloccaggio del ranking ATP) sa già che sarà nono al termine di questo torneo. In questa sede, però, parliamo della Race, che è la graduatoria che conta per quel che concerne l’accesso alle ATP Finals di Torino. In questa fattispecie, il numero 1 d’Italia diventa tale anche nella classifica che comprende i soli risultati del 2021, andando a superare Jannik Sinner. Il posto occupato è l’ottavo, proprio davanti all’altoatesino, con 1365 punti. Se arrivasse anche il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Evoluzioni assai positive, quelle delladiin conseguenza della finale aldi Madrid. Il romano, infatti,basata sulle 52 settimane (al netto di tutte le variabili legate al progressivo sbloccaggio del ranking ATP) sa già che sarà nono al termine di questo torneo. In questa sede, però, parliamo della, che è la graduatoria che conta per quel che concerne l’accesso alle ATP Finals di Torino. In questa fattispecie, il1 d’Italia diventa tale ancheche comprende i soli risultati del 2021, andando a superare Jannik Sinner. Il posto occupato è l’ottavo, proprio davanti all’altoatesino, con 1365 punti. Se arrivasse anche il ...

angelomangiante : FANTASTICO BERRETTINI ???????? Vola in finale a Madrid dominando Ruud in due set. Servizio devastante e diritto con la… - InteBNLdItalia : ?? Matteo è in finale al #MMOPEN! ?? #Berrettini batte Ruud e domani sfiderà #Zverev per il titolo! ?? #IBI21 #tennis - ItaliaTeam_it : Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza… - DtDonatella : @Cri10872801 La sfiga é che oggi, il Matteo che va di moda, per fortuna, é BERRETTINI ?????? - Leonard40959202 : Matteo Berrettini in finale a Madrid #MMOPEN ??Getty -