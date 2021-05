Leclerc sul GP Spagna | Tutto perfetto e meritato ma sognavo il podio

(Di domenica 9 maggio 2021) Un quarto posto che per alcuni tratti della gara è stato anche 3°. Charles, dopo la partenza in seconda fila, ce l'ha messa tutta per portare la Ferrari sulma la supremazia di ...

Advertising

diegocatalano77 : @quaranta_vito Una squadra che sta offerendo ai proprio piloti macchine non all'altezza del nome che porta. Che Lec… - spaghettious : RT @codiii__: @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari Hai fatto una gara splendida Charles! La partenza e quel sorpasso mi hanno fatto alzare in… - autosprint : #Leclerc sul #GPSpagna: 'Tutto perfetto e meritato ma sognavo il podio' - rudy_matrix : @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari GRANDE CHARLES!!! Ennesima gara STREPITOSA!!! (..ma se la prima sosta ai box la f… - codiii__ : @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari Hai fatto una gara splendida Charles! La partenza e quel sorpasso mi hanno fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc sul

Un quarto posto che per alcuni tratti della gara è stato anche 3°. Charles, dopo la partenza in seconda fila, ce l'ha messa tutta per portare la Ferraripodio ma la supremazia di Mercedes e Red Bull resta ancora troppo evidente. La SF21 però oggiMontmelò ha ...Morale della favola al GP di Spagna Due Mercedespodio e Verstappen, comunque protagonista di ... Bravissimoin partenza, per molti giri ha dato l'impressione di conquistare il podio. E ...AGI - Vittoria numero 98 in carriera di Lewis Hamilton per il Gran Premio di Spagna che guadagna il primo posto sul podio dopo una gara passata alle spalle della Red Bull di Verstappen. Fine settimana ...GP di Spagna, Formula 1. Trionfa Lewis Hamilton con una gara pazzesca. Ferrari al quarto e settimo posto. Il 19 maggio si corre a Montecarlo ...