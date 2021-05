Juventus, la rivoluzione a centrocampo parte dalla Spagna (Di domenica 9 maggio 2021) La Juventus guarda in Spagna. Andrea Agnelli è chiamato a rinforzare la rosa: i bianconeri hanno puntato Jordan Del Siviglia. La Juventus è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel prossimo campionato, infatti, è vietato fallire. La prima stagione di Andrea Pirlo non è stata affatto soddisfacente. A poche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Laguarda in. Andrea Agnelli è chiamato a rinforzare la rosa: i bianconeri hanno puntato Jordan Del Siviglia. Laè già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel prossimo campionato, infatti, è vietato fallire. La prima stagione di Andrea Pirlo non è stata affatto soddisfacente. A poche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Paroladeltifoso : Juventus, rivoluzione dirigenziale in vista? - Gabri_Juventus : ?? Rivoluzione totale anche per la #CoppaItalia ???? : quest'oggi, infatti, sempre durante il Consiglio di Lega, si è… - JuventusUn : #Juve, #Paratici ha scelto il primo regalo per #Allegri: sara' scambiato con #DeSciglio! LO SCAMBIO?… - GCugini : Calciomercato Juventus, rivoluzione totale e torna Del Piero - betgiotto : RT @Ale67174275: Quindi la Juventus e' nella lista delle 4 Ribelli della Uefa. La mia mente va al quartetto rivoluzione. #Oppini7Gold #tzv… -