F1: Spagna; Hamilton vince davanti a Verstappen, quarto Leclerc (Di domenica 9 maggio 2021) Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il gran premio di Spagna di F1. Il campione del mondo ha dato una grande dimostrazione di potenza sul circuito di Montmelò a Barcellona, rimontando 23 secondi in pochi... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 maggio 2021) Lewissu Mercedes ha vinto il gran premio didi F1. Il campione del mondo ha dato una grande dimostrazione di potenza sul circuito di Montmelò a Barcellona, rimontando 23 secondi in pochi...

Advertising

SkySportF1 : ?? HAMILTON VINCE LA BATTAGLIA ?? ?? Gara monumentale di Leclerc, Sainz in top10 I risultati ? - SkyTG24 : F1, Gp di Spagna: Hamilton vince davanti a Verstappen, quarto Leclerc - uzapelloni : Spagna: Max passa, ma in fuga ci va Hamilton. Leclerc al massimo: 4° - nestquotidiano : Lewis Hamilton vince in Spagna, quarta la Ferrari di Leclerc - IlModeratoreWeb : Lewis Hamilton vince in Spagna, quarta la Ferrari di Leclerc - -