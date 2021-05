F1, Mattia Binotto: “La Ferrari va bene con alto carico aerodinamico. Montecarlo un’occasione” (Di domenica 9 maggio 2021) La Ferrari esce col sorriso dal GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Montmelò. Charles Leclerc si è esaltato sulla pista catalana e ha conquistato un eccellente quarto posto, facendo capire che la Scuderia di Maranello è in risalita, tra l’altro su un tracciato dove l’hanno scorso sprofondò letteralmente. Il monegasco ha chiuso ai piedi del podio, tra l’altro superando Valtteri Bottas al via e restando a lungo in terza posizione davanti al finlandese che poteva fare affidamento su una Mercedes decisamente più performante. Il Cavallino Rampante ha vinto nettamente la sfida con la McLaren, l’avversario diretto per il terzo posto nella classifica costruttori: oggi Daniel Ricciardo e Lando Norris non sono riusciti a tenere il passo di Leclerc. Non male anche il settimo posto dell’altra Ferrari guidata da Carlos ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Laesce col sorriso dal GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Montmelò. Charles Leclerc si è esaltato sulla pista catalana e ha conquistato un eccellente quarto posto, facendo capire che la Scuderia di Maranello è in risalita, tra l’altro su un tracciato dove l’hanno scorso sprofondò letteralmente. Il monegasco ha chiuso ai piedi del podio, tra l’altro superando Valtteri Bottas al via e restando a lungo in terza posizione davanti al finlandese che poteva fare affidamento su una Mercedes decisamente più performante. Il Cavallino Rampante ha vinto nettamente la sfida con la McLaren, l’avversario diretto per il terzo posto nella classifica costruttori: oggi Daniel Ricciardo e Lando Norris non sono riusciti a tenere il passo di Leclerc. Non male anche il settimo posto dell’altraguidata da Carlos ...

