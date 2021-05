Apple con il suo Nintendo Switch? L'azienda starebbe preparando una console ibrida 'next-gen' (Di domenica 9 maggio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, Apple si starebbe preparando a lanciare sul mercato una console videoludica portatile, di natura ibrida, dotata di nuovo SoC e con supporto al ray tracing. Il rumor è partito da un post sul sito coreano Clien, nel quale si discuteva di questa fantomatica console Apple. Alcuni recenti report vedevano Qualcomm impegnata nella produzione di qualcosa di simile, quindi molti utenti hanno iniziato a vederci un collegamento. Questa rumoreggiata console ibrida dovrebbe vantare un SoC diverso da quelli adottati fino ad oggi dall'azienda, quindi non appartenente alle note serie A o M. Il nuovo sistema dovrebbe essere in grado di vantare prestazioni incredibili, grazie ad una GPU in grado di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 9 maggio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni,sia lanciare sul mercato unavideoludica portatile, di natura, dotata di nuovo SoC e con supporto al ray tracing. Il rumor è partito da un post sul sito coreano Clien, nel quale si discuteva di questa fantomatica. Alcuni recenti report vedevano Qualcomm impegnata nella produzione di qualcosa di simile, quindi molti utenti hanno iniziato a vederci un collegamento. Questa rumoreggiatadovrebbe vantare un SoC diverso da quelli adottati fino ad oggi dall', quindi non appartenente alle note serie A o M. Il nuovo sistema dovrebbe essere in grado di vantare prestazioni incredibili, grazie ad una GPU in grado di ...

