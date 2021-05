Visite in sicurezza nelle Rsa, Speranza firma l'ordinanza (Di sabato 8 maggio 2021) 'Ho appena firmato l'ordinanza che consentirà le Visite in piena sicurezza in tutte le Rsa'. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza, che chiarisce: 'E' ancora necessario fare la massima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) 'Ho appenato l'che consentirà lein pienain tutte le Rsa'. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto, che chiarisce: 'E' ancora necessario fare la massima ...

