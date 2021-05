Rsa e Covid, un Green pass per le visite agli anziani (Di sabato 8 maggio 2021) Green pass alla mano per accedere nelle Rsa e poter finalmente rivedere i propri anziani, dopo mesi di distanza forzata dettata dalla pandemia. L’ordinanza che apre alle visite nelle Residenze sanitarie assistite porta la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, e ha come data in calce quella di oggi, sabato 8 maggio, vigilia della Festa della mamma. Avrà “effetto immediato”, precisano dal ministero della Salute. Come si legge nel testo, infatti, entra in vigore dal momento della sua adozione e resterà valida fino al 30 luglio 2021. Uno dei punti salienti è proprio il Green pass: al terzo comma dell’articolo 1 viene spiegato che i familiari e i visitatori, al momento dell’accesso, dovranno esibire esclusivamente agli incaricati delle verifiche (nel rispetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021)alla mano per accedere nelle Rsa e poter finalmente rivedere i propri, dopo mesi di distanza forzata dettata dalla pandemia. L’ordinanza che apre allenelle Residenze sanitarie assistite porta la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, e ha come data in calce quella di oggi, sabato 8 maggio, vigilia della Festa della mamma. Avrà “effetto immediato”, precisano dal ministero della Salute. Come si legge nel testo, infatti, entra in vigore dal momento della sua adozione e resterà valida fino al 30 luglio 2021. Uno dei punti salienti è proprio il: al terzo comma dell’articolo 1 viene spiegato che i familiari e i visitatori, al momento dell’accesso, dovranno esibire esclusivamenteincaricati delle verifiche (nel rispetto ...

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - 15 casi di variante indiana in una RSA inglese in ospiti vaccinati con AZ, zero casi severi e zero… - TgLa7 : #Covid @robersperanza: firmata ordinanza per visite in sicurezza nelle #Rsa. Massima attenzione e rispetto regole m… - LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - SassiLive : +++COVID, VIA LIBERA ALLE VISITE NELLE RSA CON UN GREEN PASS, MINISTRO SPERANZA FIRMA L’ORDINANZA+++ - elena51847647 : RT @giusmo1: Covid, via libera alle visite nelle Rsa. Servirà un “green pass” -