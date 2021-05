Roma, la truffa del falso incidente. ‘Appartengo a un clan, dammi i soldi’: ecco come raggirava le vittime (Di sabato 8 maggio 2021) Simulava falsi incidenti stradali per poi chiedere un risarcimento danno. Ma come se non bastasse l’uomo, un 41enne partenopeo, paventava di appartenere a un noto clan malavitoso, intimando alle vittime che se avessero parlato per loro sarebbe finita male. E’ successo per ben due volte, il 12 e il 15 aprile scorso a Roma, quando il truffatore in auto con una donna ha inscenato un sinistro per poi chiedere una somma di denaro. In uno dei due casi, dopo aver intimidito e accompagnato il malcapitato presso uno sportello ATM si era fatto consegnare 500 euro. Arrestato truffatore Ieri, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di R.F., partenopeo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Simulava falsi incidenti stradali per poi chiedere un risarcimento danno. Mase non bastasse l’uomo, un 41enne partenopeo, paventava di appartenere a un notomalavitoso, intimando alleche se avessero parlato per loro sarebbe finita male. E’ successo per ben due volte, il 12 e il 15 aprile scorso a, quando iltore in auto con una donna ha inscenato un sinistro per poi chiedere una somma di denaro. In uno dei due casi, dopo aver intimidito e accompagnato il malcapitato presso uno sportello ATM si era fatto consegnare 500 euro. Arrestatotore Ieri, gli agenti della Polizia di Stato del commissariatonina, diretto da Moreno Fernandez, hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di R.F., partenopeo di ...

