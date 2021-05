"Referendum con Salvini perché di lui ci si può fidare"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 8 maggio 2021) (di Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale) È dal congresso del novembre 2019 che avevamo posto l’accento sulla necessità e l’urgenza di mettere al centro dell’iniziativa del Partito la questione giustizia rilevando come, ancora una volta, il Parlamento non avrebbe voluto, saputo affrontarla. Nel frattempo era emersa una nuova emergenza: il taglio del numero dei parlamentari, che ci ha visto impegnati fino alla fine del settembre del 2020. Ad ottobre scoppia il caso Palamara che svela con ancor più dovizia di particolari la degenerazione della giustizia. A quel punto diventa impellente escogitare come convocare i. Il 1° febbraio Irene Testa, la tesoriera del partito, riesce a procurarsi il numero di Matteoe gli chiede un incontro. Lo vediamo il giorno dopo. Ci sediamo e ci dice ‘ditemi’, gli rispondiamo ‘ordine del giorno: ...