Polemiche contro la libraia di Roma che non vende il libro di Giorgia Meloni: «So’ scelte, mejo pane e cipolla che alimentare questa editoria» (Di sabato 8 maggio 2021) «Una scelta etica». Così Alessandra Laterza, libraia di Tor Bella Monaca ed ex candidata del Partito Democratico al VI Municipio, ha definito la decisione di non esporre sugli scaffali della propria libreria Io sono Giorgia, Le mie radici, le mie idee, autobiografia della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che uscirà il prossimo 11 maggio edita da Laterza. Un annuncio fatto pochi giorni fa su Facebook da Laterza stessa: «Io sono una libraia e questo libro non lo vendo! So’ scelte, mejo pane e cipolla, che alimentare questo tipo di editoria… alla lotta e al lavoro, il mio è indipendente!». Un annuncio che ha creato diversi malumori tra chi accusa Laterza di censura e di non ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) «Una scelta etica». Così Alessandra Laterza,di Tor Bella Monaca ed ex candidata del Partito Democratico al VI Municipio, ha definito la decisione di non esporre sugli scaffali della propria libreria Io sono, Le mie radici, le mie idee, autobiografia della leader di Fratelli d’Italia,, che uscirà il prossimo 11 maggio edita da Laterza. Un annuncio fatto pochi giorni fa su Facebook da Laterza stessa: «Io sono unae questonon lo vendo! So’, chequesto tipo di… alla lotta e al lavoro, il mio è indipendente!». Un annuncio che ha creato diversi malumori tra chi accusa Laterza di censura e di non ...

Advertising

LegaSalvini : “TI SQUARTO VIVO”. L’ODIO BESTIALE CONTRO SALVINI. SENTITO QUALCUNO DA SINISTRA DARE SOLIDARIETÀ? Forza Capitano!… - cheesegender : RT @marcodLipa: Leggo che Pio e Amedeo se la sono presa per tutte le polemiche contro di loro. Scusate ma non bastava fare un sorriso? - memycos : RT @marcodLipa: Leggo che Pio e Amedeo se la sono presa per tutte le polemiche contro di loro. Scusate ma non bastava fare un sorriso? - Lunadallaneve : RT @marcodLipa: Leggo che Pio e Amedeo se la sono presa per tutte le polemiche contro di loro. Scusate ma non bastava fare un sorriso? - brokn_93 : RT @marcodLipa: Leggo che Pio e Amedeo se la sono presa per tutte le polemiche contro di loro. Scusate ma non bastava fare un sorriso? -