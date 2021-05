Opta: solo Haaland è più giovane di Osimhen in doppia cifra nelle ultime due stagioni (Di sabato 8 maggio 2021) Record per Victor Osimhen dopo la doppietta di oggi contro lo Spezia. Come riporta Opta, l’attaccante nigeriano del Napoli è secondo dietro ad Haaland del Borussia Dortmund come più giovane tra i giocatori dei top-5 campionati europei di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime due stagioni 10 – solo Haaland é piú giovane di Victor #Osimhen tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime 2 stagioni. Giaguaro.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/BQpix84vPE — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) Record per Victordopo la doppietta di oggi contro lo Spezia. Come riporta, l’attaccante nigeriano del Napoli è secondo dietro addel Borussia Dortmund come piùtra i giocatori dei top-5 campionati europei di andare indi reti in entrambe ledue10 –é piúdi Victor #tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare indi reti in entrambe le. Giaguaro.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/BQpix84vPE —Paolo (@Paolo) May 8, 2021 L'articolo ilNapolista.

