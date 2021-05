Napoli, rapina in un treno alla Stazione Centrale: arrestato 18enne (Di sabato 8 maggio 2021) Un 18enne ruba un telefono all’interno di una carrozza treno alla Stazione Centrale di Napoli. Prima di essere fermato, il ragazzo ha ferito la donna. La Polizia Municipale ferma il ragazzo (via WebSource)Prima ruba il cellulare ad una donna in un vagone di un treno e poi ferisce la donna rapinata. E’ quanto successo alla Stazione Centrale di Napoli, con la Polizia Municipale che ha fermato un 18enne per il reato di rapina e lesioni. Ad agire sul posto ci ha pensato l’Unità Operativa San Lorenzo. POOTREBBE INTERESSARTI >>> Perugia, detenuto napoletano evade dal carcere: è caccia all’uomo Poco prima del fermo, il giovane si era reso ... Leggi su vesuvius (Di sabato 8 maggio 2021) Unruba un telefono all’interno di una carrozzadi. Prima di essere fermato, il ragazzo ha ferito la donna. La Polizia Municipale ferma il ragazzo (via WebSource)Prima ruba il cellulare ad una donna in un vagone di une poi ferisce la donnata. E’ quanto successodi, con la Polizia Municipale che ha fermato unper il reato die lesioni. Ad agire sul posto ci ha pensato l’Unità Operativa San Lorenzo. POOTREBBE INTERESSARTI >>> Perugia, detenuto napoletano evade dal carcere: è caccia all’uomo Poco prima del fermo, il giovane si era reso ...

