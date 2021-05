Marotta di Sapri prima donna in B. Prontera per la Salernitana, Pairetto a Monza (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il primo arbitro donna in serie B è una Salernitana. La notizia arriva dalla Lega B: “La gara di lunedì tra Reggina 1914 Frosinone Calcio sarà diretta dall’arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri. Sarà il primo direttore di gara donna di sempre per il campionato di SerieBKT. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la LegaB. Maria Marotta è cilentana di San Giovanni a Piro ed è già stata impegnata quest’anno ma mai come arbitro centrale. Al fischietto salernitano arrivano gli auguri di buon lavoro anche dal presidente Balata: “Una storica prima volta: Maria Marotta sarà la prima direttrice di una gara della #SerieBKT in Reggina-Frosinone. Augurandole un buon lavoro speriamo di vedere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il primo arbitroin serie B è una. La notizia arriva dalla Lega B: “La gara di lunedì tra Reggina 1914 Frosinone Calcio sarà diretta dall’arbitro Mariadella sezione di. Sarà il primo direttore di garadi sempre per il campionato di SerieBKT. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la LegaB. Mariaè cilentana di San Giovanni a Piro ed è già stata impegnata quest’anno ma mai come arbitro centrale. Al fischietto salernitano arrivano gli auguri di buon lavoro anche dal presidente Balata: “Una storicavolta: Mariasarà ladirettrice di una gara della #SerieBKT in Reggina-Frosinone. Augurandole un buon lavoro speriamo di vedere ...

