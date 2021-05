Lei si rifiuta di ritirare la denuncia contro il compagno violento, lui la prende a bastonate (Di sabato 8 maggio 2021) Quando gli agenti sono andati a casa del presunto aggressore, hanno trovato due pezzi di legno rotti nel bagno, nel frattempo la donna era finita in ospedale con il volto ... Leggi su today (Di sabato 8 maggio 2021) Quando gli agenti sono andati a casa del presunto aggressore, hanno trovato due pezzi di legno rotti nel bagno, nel frattempo la donna era finita in ospedale con il volto ...

Advertising

PalermoToday : Lei si rifiuta di ritirare la denuncia contro il compagno violento, lui la prende a bastonate… - Today_it : Lei si rifiuta di ritirare la denuncia contro il compagno violento, lui la prende a bastonate - saldi_di : RT @mir_____iam: 'Libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta...' ?? - mir_____iam : 'Libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta...' ?? - PietroLodi4 : Concordo con lei Carlo. Prima Fedez smuove un gran polverone, poi rifiuta un confronto civile. Lo stile lo vede sol… -