Lazio | Tare | ' La Champions nelle nostre mani Su Ribery'

(Di sabato 8 maggio 2021) FIRENZE -, non sono ammessi errori contro la Fiorentina. Per credere allaLeague bisogna vincere ancora senza fermarsi. Ai microfoni di Dazn, nel pre partita, il ds biancoceleste Igli ...

...-, non sono ammessi errori contro la Fiorentina. Per credere alla Champions League bisogna vincere ancora senza fermarsi. Ai microfoni di Dazn, nel pre partita, il ds biancoceleste Igliha ...Delio Rossi sul rinnovo di Inzaghi 'Simone conosce molto bene questo ambiente perchè sono 20 anni che sta alla, e soprattutto conosce bene Lotito ed ha un rapporto fraterno con il diesseNel pre partita di Fiorentina - Lazio, match valido per la 35esima giornata di Serie A, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole sul match e sul ...Intervistato da DAZN nel prepartita, Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato così: "Se vinciamo, mi godrò la vittoria con la mia famiglia. Ribery alla Lazio? Tutte invenzioni ...