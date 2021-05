Inter-Sampdoria, dove vederla. I nerazzurri celebrano lo scudetto a San Siro (Di sabato 8 maggio 2021) Tifosi autorizzati ad accompagnare il pullman della squadra. Nel frattempo si pensa al futuro Inter-Sampdoria, dove vederla Inter-Sampdoria, dove vederla Inter-Sampdoria, dove vederla – Il valore della partita del Meazza sarà puramente simbolico dal punto di vista del campo, con l’Inter già Campione d’Italia e la Sampdoria già salva. A ogni modo la prefettura della Città di Milano ha consentito ai tifosi di accompagnare e celebrare la propria squadra mentre con il pullman si dirigeva verso San Siro, festeggiando così lo scudetto appena conquistato dopo 9 anni di dominio juventino anche fra le mura amiche, praticamente ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Tifosi autorizzati ad accompagnare il pullman della squadra. Nel frattempo si pensa al futuro– Il valore della partita del Meazza sarà puramente simbolico dal punto di vista del campo, con l’già Campione d’Italia e lagià salva. A ogni modo la prefettura della Città di Milano ha consentito ai tifosi di accompagnare e celebrare la propria squadra mentre con il pullman si dirigeva verso San, festeggiando così loappena conquistato dopo 9 anni di dominio juventino anche fra le mura amiche, praticamente ...

