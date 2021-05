Inter-Sampdoria 5-1, ‘manita’ nerazzurra a San Siro (Di sabato 8 maggio 2021) Ventiseiesima vittoria in campionato per l’Inter, la squadra di Antonio Conte, alla prima uscita a San Siro da campioni d’Italia, dopo esser stata festeggiata dal popolo nerazzurro fuori dallo stadio, ha travolto 5-1 la Sampdoria nell’anticipo della 35esima giornata di Serie A. In classifica l’Inter, quando mancano 3 turni dal termine, sale a 85 punti, ferma a 45 la formazione doriana al 16esimo ko in stagione. Al 4? nerazzurri subito in vantaggio, Lautaro serve Young sulla sinistra, sul cross teso si avventa in scivolata Gagliardini che insacca alle spalle di Audero. Al 26? il raddoppio, Gagliardini scatta in contropiede e serve all’ingresso in area Sanchez, il cileno osserva il piazzamento del portiere superandolo. Al 35? la Samp accorcia, su cross di Jankto, Candreva in area colpisce male il pallone respinto da ... Leggi su funweek (Di sabato 8 maggio 2021) Ventiseiesima vittoria in campionato per l’, la squadra di Antonio Conte, alla prima uscita a Sanda campioni d’Italia, dopo esser stata festeggiata dal popolo nerazzurro fuori dallo stadio, ha travolto 5-1 lanell’anticipo della 35esima giornata di Serie A. In classifica l’, quando mancano 3 turni dal termine, sale a 85 punti, ferma a 45 la formazione doriana al 16esimo ko in stagione. Al 4? nerazzurri subito in vantaggio, Lautaro serve Young sulla sinistra, sul cross teso si avventa in scivolata Gagliardini che insacca alle spalle di Audero. Al 26? il raddoppio, Gagliardini scatta in contropiede e serve all’ingresso in area Sanchez, il cileno osserva il piazzamento del portiere superandolo. Al 35? la Samp accorcia, su cross di Jankto, Candreva in area colpisce male il pallone respinto da ...

Advertising

sampdoria : ?? | PASSERELLA La #Sampdoria al completo tributa un applauso all' @Inter campione d'Italia ???? all'ingresso in camp… - Inter : ?? | INTER-SAMPDORIA 3-2 2004/05 ?? Una rimonta storica firmata da _____ ?? ?? 88' ? ... ?? 91' ? ... ?? 94' ? ...… - Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - lucaisopo : @sampdoria @Inter Grazie per la Signorilità!!! - laurivirgola : RT @Inter: ???? | TRIBUTO Lo splendido omaggio da parte della @sampdoria ai Campioni d'Italia ad inizio partita ?????? #InterSampdoria ???? #FO… -