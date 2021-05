F1 oggi, GP Spagna 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, programma TV8 e Sky, streaming (Di sabato 8 maggio 2021) oggi, sabato 8 maggio, sarà il giorno della FP3 e delle qualifiche del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Montmeló le squadre e i piloti avranno un obiettivo: ottenere il miglior tempo possibile per occupare una piazzola privilegiata in griglia di partenza la domenica. Su di un tracciato come quello catalano il time-attack avrà un’importanza rilevante: il sorpasso è merce rara e le modifiche nell’ultimo settore rendono ardite certe iniziative. Pertanto, sul filo del rasoio si vivrà l’appuntamento delle qualifiche e per arrivarci al meglio le prove libere 3 saranno l’ultimo appello per verificare che il tutto sia in ordine. La Mercedes ha iniziato alla grande questo weekend: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno occupato nei due turni di libere del venerdì i primi due ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021), sabato 8 maggio, sarà il giorno della FP3 e delledel GP di, quarto round del Mondialedi F1. Sul circuito del Montmeló le squadre e i piloti avranno un obiettivo: ottenere il miglior tempo possibile per occupare una piazzola privilegiata in griglia di partenza la domenica. Su di un tracciato come quello catalano il time-attack avrà un’importanza rilevante: il sorpasso è merce rara e le modifiche nell’ultimo settore rendono ardite certe iniziative. Pertanto, sul filo del rasoio si vivrà l’appuntamento dellee per arrivarci al meglio le prove libere 3 saranno l’ultimo appello per verificare che il tutto sia in ordine. La Mercedes ha iniziato alla grande questo weekend: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno occupato nei due turni di libere del venerdì i primi due ...

Advertising

TV8it : Mi raccomando, puntuali per il Gran Premio Aramco di Spagna 2021 live su TV8! ???? Oggi dalle 12.45 vi aspettano le… - voceditalia : #Italia #Spagna #BuongiornoATutti con la #HomePage de la #Voce d'Italia di oggi #8maggio 2021. La potete leggere q… - Claplaz : Mariangela Marseglia, country manager di Amazon Italia e Spagna: 'E' giusto tassare le attività digitali in maniera… - CircusFuno : F1 su TV8: Gli orari di oggi per la diretta della qualifiche del Gp di Spagna - Accadde_Oggi : 1977 - In Spagna iniziano le manifestazioni della settimana pro-amnistia, ... #AccaddeOggi -