F.1, GP Spagna - Centesima pole in carriera per Lewis Hamilton (Di sabato 8 maggio 2021) Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, quarta prova del Mondiale di Formula 1 2021. Un risultato dal sapore speciale, perché quella odierna è la Centesima pole in carriera per il pilota inglese: un record assoluto. Lewis ha conquistato la partenza al palo per appena 36 millesimi di secondo sulla Red Bull di Max Verstappen, mentre Valtteri Bottas ha chiuso terzo, staccato di poco più di un decimo. Quota 100. Dal 2016 a oggi, la Mercedes è sempre stata in pole position a Barcellona e solamente una porta la firma di Valtteri Bottas, mentre tutte le altre sono di Lewis Hamilton. Oggi l'inglese ha scritto un altro record, con la Centesima

