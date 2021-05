**Dl sostegni: fonti governo, verso Cdm giovedì** (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri sul cosiddetto dl sostegni bis dovrebbe tenersi giovedì. Lo si apprende da fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri sul cosiddetto dlbis dovrebbe tenersi giovedì. Lo si apprende dadi

Advertising

fattoquotidiano : Dl Sostegni, caos in Senato: tolto il superbonus per le aziende, protesta M5s. Licheri: “Lo ripresenteremo”. Italia… - ItaliaViva : DL Sostegni. Dichiarazione di voto di @DonaConzatti - RaiNews : Dl sostegni bis, #Speranza: 50 milioni di euro per cure gratuite a pazienti 'long #Covid' - TV7Benevento : **Dl sostegni: fonti governo, verso Cdm giovedì**... - OpiLecce : Dl Sostegni. Via libera con fiducia al Senato. Il testo ora alla Camera. Ecco tutte le misure per la sanità -