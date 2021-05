DIRETTA Giro d’Italia 2021, prima tappa LIVE: startlist e orari di partenza. Quando partono Ganna e Nibali (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE startlist E orari DI partenza DELLA CRONOMETRO VINCENZO Nibali, SOTTO SOTTO, SPERA DI FARE CLASSIFICA La cronotabella della prima tappa – La startlist della cronometro Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada: oggi, sabato 8 maggio, dalle ore 14.00, scatterà la caccia alla prima Maglia Rosa dell’edizione numero 104 della corsa più importante del Bel Paese. La prima delle 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) in programma si disputerà oggi a Torino, e sarà una ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIDELLA CRONOMETRO VINCENZO, SOTTO SOTTO, SPERA DI FARE CLASSIFICA La cronotabella della– Ladella cronometro Buongiorno e benvenuti allatestuale delladeldi ciclismo su strada: oggi, sabato 8 maggio, dalle ore 14.00, scatterà la caccia allaMaglia Rosa dell’edizione numero 104 della corsa più importante del Bel Paese. Ladelle 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) in programma si disputerà oggi a Torino, e sarà una ...

