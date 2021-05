Conte sul governo Draghi: "Difficile gestire maggioranza molto larga" (Di sabato 8 maggio 2021) Il suo governo è “caduto per una convergenza di interessi”, ma dopo mesi di “logoramento”. Renzi “non so se puntasse davvero a questa soluzione della crisi: un politico non accetta facilmente di cedere il potere a un tecnico”. L’ex premier Giuseppe Conte rilegge quanto accaduto negli ultimi mesi in un colloquio con il Corriere della Sera. Smentisce di aver avuto attriti con Draghi. Ora c’è da augurarsi che possa andare avanti: ”è Difficile gestire una maggioranza con un perimetro molto largo”, ma “sarebbe l’Italia a rimetterci se questa esperienza si interrompesse”. “E’ chiaro - rileva Conte, partendo dalla crisi del suo governo - che alcuni settori economici e politici volessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dire se ci ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Il suoè “caduto per una convergenza di interessi”, ma dopo mesi di “logoramento”. Renzi “non so se puntasse davvero a questa soluzione della crisi: un politico non accetta facilmente di cedere il potere a un tecnico”. L’ex premier Giusepperilegge quanto accaduto negli ultimi mesi in un colloquio con il Corriere della Sera. Smentisce di aver avuto attriti con. Ora c’è da augurarsi che possa andare avanti: ”èunacon un perimetrolargo”, ma “sarebbe l’Italia a rimetterci se questa esperienza si interrompesse”. “E’ chiaro - rileva, partendo dalla crisi del suo- che alcuni settori economici e politici volessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dire se ci ...

