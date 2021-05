CHE TEMPO CHE FA: WOODY ALLEN, MARA VENIER, DAVID SASSOLI E SIGFRIDO RANUCCI TRA GLI OSPITI (Di sabato 8 maggio 2021) Domenica 9 maggio su Rai3 nuovo appuntamento con Che TEMPO Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. OSPITI della puntata di Che TEMPO Che Fa Il Presidente del Parlamento Europeo DAVID Maria SASSOLI. Il quattro volte Premio Oscar WOODY ALLEN, dal 6 maggio nelle sale italiane con il film “Rifkin’s Festival” da lui scritto e diretto. Con all’attivo quarantanove film per il cinema, WOODY ALLEN è uno dei registi statunitensi più prolifici e nella sua lunga carriera, oltre ai quattro Oscar, ha vinto tre Golden Globes, sette BAFTA, due Grammy, la Palma d’Oro onoraria al ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 maggio 2021) Domenica 9 maggio su Rai3 nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.della puntata di CheChe Fa Il Presidente del Parlamento EuropeoMaria. Il quattro volte Premio Oscar, dal 6 maggio nelle sale italiane con il film “Rifkin’s Festival” da lui scritto e diretto. Con all’attivo quarantanove film per il cinema,è uno dei registi statunitensi più prolifici e nella sua lunga carriera, oltre ai quattro Oscar, ha vinto tre Golden Globes, sette BAFTA, due Grammy, la Palma d’Oro onoraria al ...

