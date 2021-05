Canoa Kayak, Europei Ivrea 2021: De Gennaro argento nel K1 (Di sabato 8 maggio 2021) Agli Europei di Ivrea 2021 di Canoa Kayak arriva un’altra medaglia per l’Italia. Nel K1 Giovanni De Gennaro chiude la gara al secondo posto, trovando una bella medaglia d’argento. Il bresciano, però, può rammaricarsi perché è stato vicinissimo all’oro. Purtroppo, l’azzurro viene bruciato al fotofinish da Vit Prindis, che regala il primo posto alla Repubblica Ceca. Nell’ultima frazione il nostro portacolori è riuscito a tenere botta, ma non ha potuto recuperare il ritardo accumulato nel secondo intertempo. E’ la seconda medaglia azzurra dopo le prime due giornate di finali. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Aglididiarriva un’altra medaglia per l’Italia. Nel K1 Giovanni Dechiude la gara al secondo posto, trovando una bella medaglia d’. Il bresciano, però, può rammaricarsi perché è stato vicinissimo all’oro. Purtroppo, l’azzurro viene bruciato al fotofinish da Vit Prindis, che regala il primo posto alla Repubblica Ceca. Nell’ultima frazione il nostro portacolori è riuscito a tenere botta, ma non ha potuto recuperare il ritardo accumulato nel secondo intertempo. E’ la seconda medaglia azzurra dopo le prime due giornate di finali. SportFace.

