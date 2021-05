Amici 20 | volano “stracci” tra Aka7even e Serena Marchese | le reazioni

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 8 maggio 2021) Manca poco alla messa in onda della semifinale di20 su Canale 5 e intanto emergono in rete le immagini di una lite shock avvenuta tra, che fa discutere. La lite è esplosa mentre i semifinalisti erano in cucina nella casetta dei talenti, quando ad un certo puntoha cominciato ad avanzare una determinata richiesta di un piatto che avrebbe voluto mangiare al suo rientro dalla semifinale, nell’eventualità che fosse tra gli eliminati dalla puntata. Cosa cheha commentato con qualche riserva. Il che ha scatenato la reazione furiosa del cantante, il quale ha poi cercato invano di scusarsi con lei. Il tutto, intanto, divide l’opinione del pubblico tv.20,e il post-semifinale: la richiesta che ...